Wanderstop ist das neueste Spiel des Entwicklers hinter The Stanley Parable

Bei der Enthüllung von Wanderstop kratzten sich einige von uns am Kopf. Okay, der Entwickler hinter The Stanley Parable, wir erwarten etwas mit einem Meta-Kommentar, vielleicht ein Comedy-Spiel.

Stattdessen bekommen wir etwas, das wie ein gemütlicher Landwirtschaftssimulator aussieht. Sicher, es sieht schön und gekühlt aus, aber außerhalb des üblichen Werkzeughauses der Ivy Road. Aber gegen Ende des Trailers sehen wir, dass nicht alles Sonnenschein und Rosen ist. Wir sind uns nicht ganz sicher, wohin es geht, aber wir werden dabei sein.