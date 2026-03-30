Wanderstop Entwickler Ivy Road schließt seine Türen

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Ivy Road, der Entwickler hinter dem Indie-Adventure-Spiel Wanderstop, wird geschlossen. Das Studio wird ab morgen, dem 31. März 2026, geschlossen sein und überlässt Wanderstop in den kompetenten Händen des Spielverlags Annapurna Interactive.

In einer Stellungnahme auf der Website des Entwicklers wird die Begründung für die Schließung dargelegt: "Es ist schwer in Worte zu fassen, wie dankbar wir sind, dass wir zusammenarbeiten konnten an Wanderstop – das ist eine unglaubliche Gruppe von Menschen! Und obwohl wir ein neues Projekt, Engine Angel, hatten, worauf wir uns gefreut haben, kam die Finanzierung leider nicht zustande und das Studio musste schließen."

Wanderstop bleibt über die bereits verfügbaren Plattformen erhältlich. Es gibt auch spannende Neuigkeiten, dass es neue Plattformen erreicht, aber auch das liegt an Annapurna Interactive, da Ivy Road nicht mehr funktionieren wird. Das bedeutet auch, dass viele der Leute, die früher beim Entwickler gearbeitet haben, nun eine Anstellung suchen und sich dem riesigen Talentpool der Spieleentwickler anschließen, die in den letzten Jahren entlassen wurden.

Schließlich bekommen wir als letztes Geschenk von Ivy Road ein Kapitelauswahl-Tool für Wanderstop. Wenn du den folgenden Code auf deinem Steuerkreuz auf dem Titelbildschirm eingibst, kannst du das Spiel aus einem seiner verschiedenen Zyklen starten. Der Code lautet: HOCH, LINKS, RUNTER, RECHTS, HOCH, B (RMB), HOCH, RECHTS, RUNTER, LINKS, HOCH, B (RMB), HOCH, RUNTER, HOCH.