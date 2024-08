Wandern Sie mit Agatha Harkness über die Hexenstraße und bereiten Sie sich auf die Premiere am 18. September vor

HQ

Wir brennen immer noch von der Sommerhitze und einige denken schon darüber nach, wie wir uns in den kühlen Herbstnächten unterhalten können. Marvel Studios hat ein Angebot für Horror-Fans, insbesondere für diejenigen, die Wandavision genossen haben.

Richtig, es war Agatha All Along. Agatha All Along ist zurück, um uns einen kleinen Einblick in die Feier von D23 zu geben und uns auf die Magie vorzubereiten, die wir ab dem 18. September auf Disney+ sehen werden.

In der Serie werden wir sehen, wie sich die Violette Hexe von ihrem Kampf mit Scarlet Witch erholen und einen neuen Hexenzirkel bilden muss.

