Wanderlust: Ehemalige Witcher-Macher bekommen im Oktober Fernweh

Entwickler Different Tales produziert eine interaktive Erfahrung namens Wanderlust: Travel Stories, mit dem wir Abenteuer auf der ganzen Welt erleben und durch verschiedene Länder reisen. Es ist das Debütspiel des jungen Studios, das von Artur Ganszyniec, ehemals Chef-Designer bei CD Projekt, und Jacek Brzeziński, seinerzeit Projektleiter des ersten The Witchers, gegründet wurde.

Laut Pressemitteilung erkundet das Studio mit seinen Spielen "die Idee des langsamen Spielens". Im Fokus stehen dabei eigenen Aussagen zufolge "Geschichten, die in der gemeinsamen menschlichen Erfahrung verwurzelt sind." In Wanderlust: Travel Stories erzählen sich fünf Reisende ihre Geschichten, die die Spieler anschließend selbst erleben können. Wir müssen die körperliche und geistige Gesundheit unserer Reisenden aufrechterhalten, um ihre Abenteuer zu vervollständigen. Wanderlust: Travel Stories erscheint am 28. August für 19,99 Euro auf PC, Mac und iOS.