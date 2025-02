Walton Goggins teasert Fallout Staffel 2 an

HQ

Walton Goggins hat uns einen Teaser für die kommende zweite Staffel von Fallout gegeben. Nachdem sie letztes Jahr auf Prime Video für Furore gesorgt und viele Menschen in das nukleare Ödland eingeführt und bestehende Fans zufrieden gestellt haben, gibt es viele Erwartungen an Staffel 2.

Goggins - der den Ghul in Staffel 1 spielte - glaubt, dass wir uns sehr auf Staffel 2 von Fallout freuen sollten. Im Gespräch mit Deadline bei der Premiere der HBO-Serie "The White Lotus" verriet er, was wir erwarten können.

"Wir sind gerade mitten in den Dreharbeiten, wir sind seit November dabei, und ich kann Ihnen sagen, dass ich Staffel 1 außergewöhnlich fand, persönlich war ich sehr zufrieden damit." sagte Goggins. "Das bringt es auf den Punkt, was diese Autoren getan haben und was die Handwerker getan haben, um diese Geschichte zu erzählen. Es wird wirklich etwas werden. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es sehen. Wir arbeiten wirklich hart daran, das zu erreichen."

Die zweite Staffel von Fallout hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wenn man bedenkt, dass die Produktion recht schnell vorangeschritten ist, wären wir nicht überrascht, wenn bald etwas Aufregendes angekündigt würde. Aber da die Produktion noch nicht abgeschlossen ist, sollten Sie vielleicht nicht mit einer weiteren Staffel im April rechnen, ein Jahr nach der Ausstrahlung der ersten Staffel.