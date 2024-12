Walton Goggins ist ein Gesundheitsfanatiker im Trailer zu Staffel 3 von The White Lotus

HQ

Mike Whites The White Lotus hat endlich ein Veröffentlichungsdatum für seine dritte Staffel. Die Komödie/das Drama ist eine Emmy-prämierte Serie mit Ensembles, die großartige - wenn auch komisch übertriebene - Einblicke in die seltsame Welt der Reichen bieten.

The White Lotus Staffel 3 versucht, diesen Trend fortzusetzen und zeigt eine völlig neue Besetzung von Besuchern eines Resorts in Thailand. Wir haben mit Natasha Rothwell eine wiederkehrende Darstellerin, die erneut die Rolle der Spa-Managerin Belinda Lindsey spielen wird, die von Hawaii nach Thailand gewechselt ist.

Von Walton Goggins, der ein stressverrückter Gesundheitsfanatiker ist, bis hin zu Jason Isaacs, der sich im Dschungel verirrt, scheint es, als würden wir sehen, wie unsere Lieblingsstars einen unglaublich einzigartigen Urlaub verbringen, um es gelinde auszudrücken. The White Lotus Staffel 3 feiert am 16. Februar auf Max und am 17. Februar auf Sky hier in Großbritannien Premiere.