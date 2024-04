Walton Goggins hatte keine Ahnung von Fallout, bevor er zum Ghul wurde

HQ

Für Spieler ist Fallout eines der größten Franchises, die es gibt, und auch wenn Sie sich vielleicht nicht aller Einzelheiten der Geschichte bewusst sind, sind Sie sich wahrscheinlich zumindest der postapokalyptischen Welt von Bethesda bewusst. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht jeder unzählige Stunden damit verbracht hat, Matthew Perry durch ein Wüstenödland zu jagen.

Walton Goggins, einer der Stars der neuen Fallout-Serie, hatte keine Ahnung, was das Franchise war, bevor er unterschrieb. Wie er The Wrap erzählt, hatte er so viel Vertrauen in das Drehbuch, dass er beschloss, dass das Projekt ein Muss war. Er versuchte zu recherchieren, was Fallout ist, gab aber ziemlich schnell auf.

"Ich las etwa die Hälfte eines Artikels, bevor wir telefonierten, dachte aber: 'Okay, ich werde die Mythologie nicht in ein paar Tagen verstehen.' Also habe ich das einfach hingelegt und mir angehört, was sie machen wollten", sagte er. "Und dann sagte ich sofort: 'Schau, ich bin dabei', und sie sagten: 'Nun, willst du wissen, was du spielen wirst?' und ich sagte: 'Es ist irrelevant', und sie sagten: 'Nun, du wirst einen Kopfgeldjäger spielen, der seit 200 Jahren in einer postapokalyptischen Landschaft herumläuft und keine Nase hat. Ich sagte: "Okay, vielleicht sollte ich die Drehbücher lesen." Und das tat ich und sie waren so überzeugend, dass wir direkt danach miteinander sprachen und ich sagte: "Ich bin dabei. Das ist zu reich."

Obwohl er nicht viel über die Geschichte oder das Universum wusste, gab Goggins in der Rolle des Ghuls eindeutig alles. Was hältst du von seiner Darstellung und spielt es eine Rolle, wenn ein Schauspieler sich des Ausgangsmaterials nicht bewusst ist?