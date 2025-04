Walton Goggins glaubt, dass Staffel 2 von Fallout der Zeitpunkt ist, an dem es "wirklich anfängt zu kochen"

HQ

Nachdem er in den letzten 12 Monaten in "The White Lotus", "The Righteous Gemstones" und "Fallout" mitgespielt hat, ist Walton Goggins derzeit ein starker Anwärter auf den Titel des Königs des Fernsehens. Als langjähriger Schauspieler kennt er sich aus und glaubt, dass Fallout Staffel 2 noch besser sein wird als die erste.

"Ich bin schon lange dabei" Goggins erzählte Complex Pop Culture. "Und normalerweise beginnt die zweite Staffel einer Show, von der sich die Leute angezogen fühlen, mit dieser Lizenz wirklich zu kochen, oder? Das ist der Moment, in dem etwas wirklich Magisches passieren kann."

"Wir stecken mitten in Staffel 2", sagte er. "Das sagt viel über vieles aus. [Es] bleibt in diesen Bahnen des Tons, der gesetzt wurde, weicht dann aber auf die interessanteste Weise aus ihnen heraus."

Nachdem ein Großteil der Grundlagen für das, was Fallout für Neueinsteiger ist, gelegt wurde, kann die zweite Staffel nun die tieferen, nischenhafteren Aspekte des Universums erkunden und den Fans gleichzeitig etwas mehr von dem bieten, was ihnen Spaß macht. Todeskrallen zum Beispiel werden voraussichtlich in Staffel 2 erscheinen, und wir werden auch weiter in das Geheimnis eintauchen, was mit Lucys Vater vor sich geht.

Fallout Season 2 befindet sich derzeit in Produktion für Amazon Prime Video.