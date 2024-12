Walton Goggins bereitet sich darauf vor, als Ghoul in Fallout: Season 2 zurückzukehren Der Schauspieler postete einen Ausschnitt, in dem er wieder in die Rolle schlüpft.

HQ Im Oktober wurde uns mitgeteilt, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Serie Fallout im November beginnen würden, und das scheint auch der Fall zu sein. Erst neulich konnten wir Ihnen mitteilen, dass Ella Purnell derzeit recherchiert, indem sie die Xbox 360-Version von Fallout: New Vegas spielt, und heute erhalten wir ein sehr greifbares Zeichen dafür, dass die Arbeit von Walton Goggins im Gange ist, der für seine Rolle als Ghoul so hoch gelobt wurde. Er teilt eine Nahaufnahme auf Instagram, in der wir sehen, wie er sich für die Rolle herausgeputzt (oder vielleicht besser gesagt, aufgebläht?) und einen Blick darauf wirft, wie seine Latexhaut gestaltet ist. Wir wissen noch nicht, wann die zweite Staffel Premiere haben wird, aber es könnte möglicherweise Ende 2025 sein, obwohl die erste Hälfte des Jahres 2026 wahrscheinlich wahrscheinlicher ist.