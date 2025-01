Walter Whites ikonisches Haus aus Breaking Bad steht für 4 Millionen Dollar zum Verkauf

Neugierig darauf, in die Fußstapfen des berüchtigtsten fiktiven Drogenbarons der Welt zu treten? Das Haus, das als Residenz von Walter White in Breaking Bad diente, steht nun für 4 Millionen USD zum Verkauf. Dieses Haus mit vier Schlafzimmern in Albuquerque, New Mexico, wurde vor über 50 Jahren von Fran und Louis Padilla gekauft und wurde zu einer beliebten Touristenattraktion, nachdem es in der Serie vorgestellt wurde.

Was für das Paar zunächst als "Spaß" begann, verwandelte sich schnell in einen Albtraum, und sie sind nun der ständigen, unerbittlichen Aufmerksamkeit überdrüssig geworden und haben beschlossen, die Immobilie auf den Markt zu bringen.

Sind Sie versucht, ein Angebot zu machen?