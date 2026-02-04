Walter Whites Haus in Breaking Bad steht immer noch zum Verkauf, allerdings mit einem massiven Preisrückgang

Die Hausbesitzerin Joanne Padilla erwartete eine lebensverändernde Erfahrung, als sie ihr Haus als Kulisse für das White-Haus in Breaking Bad nutzte. Sie oder sonst jemand wusste kaum, wie sehr die Show ein Phänomen werden würde, und bis heute verzeichnet das Haus im Durchschnitt hunderte Besuche von Fans.

Letztes Jahr stellte Padilla die Immobilie für satte 4 Millionen Dollar zum Verkauf, nachdem er von einem Makler aus einem anderen Bundesstaat beraten wurde, der zuvor berühmte Hollywood-Immobilien verkauft hatte. Das Problem, wie Padilla Pop Culture News erklärte, war, dass das Haus nicht in Hollywood, sondern in New Mexico stand, sodass der Preis von 4 Millionen Dollar einfach zu teuer war, selbst für Breaking Bad-Fans.

Jetzt wird das Haus für einen viel erschwinglicheren Preis von 400.000 US-Dollar verkauft. Für diesen Preis bekommt man nicht die Pizza, die Walter White aufs Dach geworfen hat, aber man bekommt die berühmte White-Residenz, komplett mit seinem eleganten Interieur und seiner berühmten Außenfassade.

Das Haus kann nicht in ein Museum umgewandelt werden, aber es könnte jetzt Ihr dauerhafter Wohnsitz sein. Du musst nur auf viele Touristen, potenzielle Pizza-Werfen und Teddybären achten, die vom Himmel fallen.

