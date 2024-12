Walmart verkauft immer noch PlayStation Now-Geschenkkarten für einen Service, den es nicht mehr gibt

HQ

Obwohl PlayStation Now im Jahr 2022 eingestellt wurde, verkauft Walmart weiterhin PlayStation Now-Geschenkkarten, sehr zur Überraschung eines Spielers, der das Problem kürzlich aufgedeckt und in einem Reddit-Beitrag geteilt hat. Obwohl PlayStation Now mit PlayStation Plus fusioniert wurde, um ein abgestuftes Abonnementmodell zu schaffen, scheinen die Geschenkkarten immer noch zum Kauf verfügbar zu sein, was bei den Verbrauchern für Verwirrung sorgt.

Im Rahmen der Fusion wurde PlayStation Now in PlayStation Plus Premium integriert, aber die Gutscheine für den eingestellten Dienst bieten nun Zugang zum höherstufigen Plan. Die Umwandlung erfolgt nicht im Verhältnis 1:1, da die Kosten für PlayStation Plus Premium höher sind als der vorherige Abonnementtarif von PlayStation Now. Zum Beispiel wird ein einmonatiger PlayStation Now-Gutschein jetzt schätzungsweise etwa drei Wochen PlayStation Plus Premium bieten.

Obwohl unklar ist, wie viele Walmart-Filialen diese veralteten Karten noch verkaufen, unterstreicht der Vorfall die anhaltende Verwirrung rund um die Abonnementdienste von Sony und deren Umstellungen. Sind Sie auf veraltete PlayStation Now-Gutscheine gestoßen?

Was halten Sie von diesem Versehen?