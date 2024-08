Walmart muss 10.000 Kisten Apfelsaft wegen Arsenwerten zurückrufen

HQ

Amerika ist ein großartiger alter Ort, aber manchmal bin ich froh, dass ich nicht dort lebe. Keine fußgängerfreundlichen Städte, keine kostenlose Gesundheitsversorgung und die Möglichkeit, dass Arsen seinen Weg in meinen Apfelsaft findet. Ja, das Letzte ist echt, denn es mussten fast 10.000 Kisten Apfelsaft geerntet werden.

Wie Dexerto herausfand, wurden diese Fälle wegen über akzeptabler Arsenwerte zurückgezogen. Da fragt man sich wirklich, was ein akzeptabler Arsengehalt ist. Die FDA gab den Rückruf am 15. August heraus und erhöhte die Warnung anschließend auf Klasse 2.

Rückrufe der Klasse 2 werden für Produkte ausgegeben, bei denen eine geringe, aber nicht unmerkliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie unerwünschte Auswirkungen mit irreversiblen Folgen verursachen. Die zurückgerufenen Säfte wurden in 25 Bundesstaaten verkauft. Im Mai wurden 25000 Flaschen wegen des gleichen Problems zurückgerufen, was die Frage aufwirft, wer all diesen Apfelsaft aufspießt?

Werbung: