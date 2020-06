Wallruns wurden aus Cyberpunk 2077 entfernt

Wer die Entwicklung von Cyberpunk 2077 verfolgt haben, hat sicher die umfangreichen Gameplay-Präsentationen des Spiels gesehen, die uns seit über zwei Jahren begleiten. In einer der frühen Gameplay-Aufzeichnungen (die 48 Minuten, die auf der Gamescom im August 2018 gezeigt wurden), haben wir erstmals Klingen gesehen, die wie bei einer Gottesanbeterin aus den Armen von Protagonist V gekommen sind. Gleichzeitig wurde eine Mechanik gezeigt, mit der die Spieler kurzzeitig an der Wand laufen konnten. Nachdem wir das Spiel Anfang dieser Woche vier Stunden lang gespielt haben (lest unsere Eindrücke hier nach), unterhielten wir uns mit dem Cyberpunk-2077-Level-Designer Max Piers über die Bewegungsoptionen des Spiels.

Wir fragten konkret, ob Wallruns noch immer ein Teil der vertikalen Erkundung von Cyberpunk 2077 sein würden und erhielten eine überraschende Antwort: "Ah, die Wallruns...", rief sich Piers in Gedächtnis. "Ja das haben wir aus Design-Gründen entfernt. Es wird aber immer noch viel Flexibilität bei der Bewegung geben, das ist sicher". Dabei handelt es sich also um ein Feature, das im Laufe der Entwicklung der Schere zum Opfer gefallen ist. Wir glauben jedoch nicht, dass unser Abenteuer in Night City dadurch gravierend langweiliger wird.