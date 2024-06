Wallace & Gromits größter Bösewicht kehrt im neuen Film zurück

Wir alle wussten, dass Wallace & Gromit im Jahr 2024 ein neues Abenteuer erleben würden, aber wir hatten nicht mit der Rückkehr von Feathers McGraw gerechnet, dem wohl ikonischsten Bösewicht aus allen Filmen von Aardman.

Der kriminelle Pinguin ist im neuen Teaser-Trailer für den Film, der noch in diesem Jahr in die Kinos kommen soll, aus dem Slammer raus. Feathers McGraw trat zum ersten Mal in Wallace & Gromt: The Wrong Pants auf, und seine Rückkehr deutet darauf hin, dass er versucht, sich an dem Paar zu rächen, das ihn weggebracht hat.

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl wurde in Zusammenarbeit mit der BBC und Netflix entwickelt. Wir gehen davon aus, dass es auf beiden Plattformen Premiere feiern wird, wenn es später im Jahr fertig ist.