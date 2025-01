Wallace & Gromit wird der nächste Themen-DLC von PowerWash Simulator

HQ

Wir haben im Laufe der Jahre einige fantastische thematische DLCs in PowerWash Simulator gesehen, sei es SpongeBob SquarePants, Warhammer 40,000, Tomb Raider und mehr. Der nächste, der sich dieser wachsenden Liste anschließt, wird Wallace & Gromit sein, da das Aardman-Franchise seine reizvolle Lancashire-Kulisse in das Simulationsspiel einbringt.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, das von FuturLab genannt wurde, wann dieser DLC debütieren wird, aber wir haben einen Trailer, der ankündigt, was auf uns zukommen wird. Wir können damit rechnen, dass wir überall in Wallace & Gromit s Haus Schmutz und Schlamm entfernen müssen, einschließlich in Gromits schönem Garten und Wallaces unglaublicher Werkstatt.

Auf dem Weg dorthin gibt es viele großartige Anspielungen auf die vielen Abenteuer des Paares, darunter zum Mond in A Grand Day Out und zu A Close Shave 's Preston. Was wir noch nicht gesehen haben, ist ein Hinweis darauf, dass der raffinierte Norbot von Vengeance Most Fowl in der Nähe ist, und das sagt ehrlich gesagt viel aus, denn das Aufräumen eines solchen Chaos sollte wirklich die Aufgabe des Roboterzwergs sein und nicht unsere...

Werdet ihr euch diesen PowerWash Simulator DLC holen?