Wallace & Gromit-Veteranen verraten, wie es zu Feathers McGraws Rückkehr kam

Feathers McGraw hat sich bei seiner Rückkehr im neuesten Spielfilm Vengeance Most Fowl als der kultigste Wallace & Gromit-Bösewicht etabliert. Laut den Aardman-Veteranen, die ihn zurückbrachten, war er jedoch eine ganze Weile nicht in der ursprünglichen Geschichte enthalten.

"Er kam eigentlich ziemlich spät zur Party." Merlin Crossingham, der Co-Regisseur von Vengeance Most Fowl, sagte gegenüber The Independent. "Das Drehbuch begann als halbstündiger Film über Wallace, der einen Klugscheißer erfindet. Aber je mehr wir daran arbeiteten, desto mehr merkten wir, dass es an etwas fehlte - an Bedrohlichkeit, an Motivation. Und Feathers entstand wie ein Blitzschlag. Wenn wir ihn jemals zurückbringen würden, dann war es dieser."

Aber natürlich begannen die Leute wieder zu brodeln, als sie den heimtückischen kleinen Pinguin zurückkehrten. Nick Park, der Mann hinter dem Ganzen und der Regisseur von Vengeance Most Fowl, ist immer wieder überrascht, wenn er sieht, wie sehr die Leute Feathers verachten. "Im Laufe der Jahre war ich immer wieder überrascht von der Menge an Leuten, die ihn wirklich hassen... Sie denken, er sei böse, aber er ist nur ein vier Zentimeter großes Stück Knete."

Schauen Sie sich unsere Rezension zu Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl hier an, wenn Sie auf das Netflix-Debüt des Films am 3. Januar warten.