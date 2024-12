Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl wurde am Weihnachtstag von 9,4 Millionen Menschen angesehen

HQ

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl kommt am 3. Januar auf Netflix, aber da Aardman ein britisches Unternehmen ist, hielt es es für angebracht, den Film zuerst uns Briten zu zeigen und uns am Weihnachtstag eine Premiere über die BBC zu geben.

Während das traditionelle Fernsehen im Vergleich zur Macht der Streamer auf der Strecke bleibt, habenWallace & Gromit: Vengeance Most Fowl bewiesen, dass es immer noch so etwas wie das Anschauen von Terminen gibt, denn der Film zog am Weihnachtstag 9,4 Millionen Zuschauer an.

Das Einzige, was es noch zu übertreffen galt, war das Finale von Gavin & Stacey, das mehr als 12 Millionen Zuschauer anzog. Die letzte Folge von Gavin & Stacey wurde auch zu einer viel passenderen Sehzeit gezeigt, während Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl Ihr Weihnachtsessen um 18:10 Uhr hätte unterbrechen können.

Hatten Sie die Gelegenheit, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl zu sehen? Halten Sie Ausschau nach unserem Testbericht.