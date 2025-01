Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl ist die größte Zeichentrickserie Großbritanniens seit Beginn der Geschichte

HQ

Man kann zwar argumentieren, dass das Fernsehen inmitten des Aufstiegs der Streamer auf dem Rückzug ist, aber es gibt immer noch Zeiten und Orte, an denen das Fernsehen der unbestrittene König ist, und eine dieser Gelegenheiten ist eindeutig die Weihnachtszeit. Dies wurde im Wesentlichen von der BBC bestätigt, die dank Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl und Gavin & Stacey: The Finale ihre besten Weihnachtsquoten aller Zeiten verzeichnete.

Beide Shows haben seit ihrem Debüt am 25. Dezember über 20 Millionen Aufrufe angehäuft, wobei Gavin & Stacey 20,9 Millionen und Wallace & Gromit 21,6 Millionen erreichten, was erstere zur größten geskripteten Show und letztere zur größten animierten Show in der modernen Geschichte macht, die 2002 begann.

Es sollte gesagt werden, dass dies einige der größten Shows sind, die die BBC je ausgestrahlt hat, wobei der Höhepunkt immer noch eine Eastenders-Episode aus den späten 1980er Jahren ist. So oder so, wenn man bedenkt, dass Vengeance Most Fowl auch auf Netflix zu sehen ist, wo es laut den Netflix-Charts mindestens ein paar Millionen Aufrufe angehäuft hat, müssen wir davon ausgehen, dass es ein großer Erfolg für Aardman war.

Die Regisseure des Animationsstudios, Nick Park und Merlin Crossingham, kommentierten dies mit den Worten: "Na ja, Butter me crumpets, Gromit! Wir fühlen uns wirklich geehrt und sind völlig überwältigt von diesen fantastischen Einschaltquoten. Dass unsere Helden aus Ton den Zuschauern hier bei der BBC so viel bedeuten, ist der beste Nervenkitzel von allen."

