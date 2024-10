Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl erscheint am 3. Januar auf Netflix

HQ

Das beste Stop-Motion-Duo, das es je gab, ist zurück! Der neue Trailer zu Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl wurde veröffentlicht, und obwohl er unglaublich kurz ist, gibt er uns auch einen guten Einblick in unsere Geschichte und den zurückkehrenden gefiederten Bösewicht.

Im Trailer sehen wir, dass Wallace als böser Erfinder eingesetzt wurde. Wir vermuten, dass es etwas mit den neuen intelligenten Zwergen zu tun hat, die er erfunden hat, aber die Details bleiben unklar. Jemand ist hinter Wallace her, und es liegt an ihm und Gromit, den auszufindig zu machen.

Wir wissen natürlich, wer es ist. Feathers McGraw ist zurück, und obwohl er gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, ist er in keiner Weise rehabilitiert. Alles, was er will, ist Rache, und wir müssen abwarten, ob er sie bekommen kann. Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl erscheint am Weihnachtstag auf der BBC in Großbritannien und am 3. Januar weltweit über Netflix.