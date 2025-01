Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl bricht britischen Senderekord

HQ

Während die meisten Menschen auf der ganzen Welt heute in der Lage sind, auf Netflix zu hüpfen, um den fabelhaften Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl zu sehen, kann das Vereinigte Königreich seit dem Weihnachtstag, als der Film auf der BBC debütierte, streamen und sich in dem Aardman-Projekt sonnen. Dieses Debüt hatte zwar MüheGavin and Stacey, mit dem Finale am fröhlichsten aller Tage Schritt zu halten, hat sich aber seitdem so gut entwickelt, dass der Film nun einen langjährigen Senderekord im Land gebrochen hat.

Laut Super TV auf X wurden die endgültigen Einschaltquoten für den Film im Fernsehen in der ersten Woche konsolidiert und zeigen, dass über 16,2 Millionen Menschen eingeschaltet und ihn irgendwann gesehen haben. Das reicht aus, um Vengeance Most Fowl zum meistgesehenen Film zu machen, der seit 25 Jahren im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben und sich fragen, ob Sie Ihren Freitagabend dem Film widmen sollten, verpassen Sie nicht unsere Rezension hier.