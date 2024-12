HQ

Vor der Netflix-Veröffentlichung am 3. Januar wurden wir Briten mit der Fernsehpremiere von Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl verwöhnt, die uns ein Weihnachtsgeschenk machte, das besser war als alles, was wir hoffen konnten, unter dem Baum zu finden. Das beste Erfinderduo Englands ist mit seinem zweiten Spielfilm zurück, und Aardman hat eine Figur, die vor mehr als 30 Jahren zum ersten Mal in einem Kurzfilm auftauchte, für diesen neuen Film wiederbelebt.

Man muss sich nicht allzu gut mit der Geschichte von Wallace & Gromit auskennen, um die Beweggründe des Bösewichts Feathers McGraw zu verstehen, denn es gibt eine nette Rückblende vor dem Beginn des Films, in der sehr kurz erklärt wird, wer dieser verkleidete Pinguin war und wie er im "Gefängnis" gelandet ist, das sich nur als heruntergekommener Zoo herausstellt. Meistens handelt es sich um eine völlig neue Geschichte, in der Feathers eine Rolle spielt, und nicht um eine direkte Fortsetzung von The Wrong Trousers, in dem er debütierte. Nichtsdestotrotz werdet ihr für bereits bestehende Fans die alten Plätze wiedererkennen, an die Vengeance Most Fowl zurückkehrt.

Wallaces Erfindungen erweisen sich einmal mehr als unglaublich nützlich, aber auch als ziemlich klobig. Seine neueste Kreation, Norbot, hätte leicht als Hauptbösewicht des Films eingesetzt werden können, da sein Aussehen und seine Handlung wieder einmal so aussehen, als wären Wallaces Kreationen schief gelaufen. Aber mit dem unheimlichen Schatten von Feathers, der sich im Laufe des ersten und zweiten Akts des Films abzeichnet, dreht Aardman die Action noch einen Gang höher. Wir reden hier nicht von Mission: Impossible-Stunts, aber es gibt eine Menge Spannung mit vielen brillant animierten Actionszenen, die die Komödie genauso gut miteinander verbinden, wie es Aardman in den letzten mehr als fünfzig Jahren getan hat.

Wenn man älter wird, geht es bei Stop-Motion-Filmen wie Wallace & Gromit weniger um das Wunder der Charaktere und ihre Abenteuer, sondern mehr um das Wunder, wie sie gemacht werden. Wie lange es dauert, selbst einen Kurzfilm zu drehen, beweist, dass Aardman ein seltener Fall im modernen Filmemachen ist, in dem Anstrengung und Geduld über das schnelle Geld triumphieren. Es gibt keine Sequenz, die mit der Verfolgungsjagd auf der Eisenbahn in The Wrong Trousers in diesem Film vergleichbar ist, aber anstatt einen Moment zu haben, an den man sich auf absehbare Zeit erinnern kann, ist Vengeance Most Fowl als ganzer Film etwas, das ich nicht so schnell vergessen werde. Der ganze Film ist übersät mit Animationsgröße, bei der ich mir wünschte, ich hätte ihn im Kino sehen können, anstatt im Wohnzimmer.

Die Witze sind - wie sie es bei Aardman üblich sind - sehr stark, und die britische Comedy-Legende Peter Kay leistet mit den Witzen in den Dialogen an der Seite von Wallace-Darsteller Ben Whitehead einen guten Teil der Schwerstarbeit. Aber wie immer sind es die stummen Witze, die am besten ankommen, wobei Feathers und Gromit die Stars sind, die man von ihnen erwartet hat. Dieser kleine Pinguin - ohne eine einzige Zeile im Film - ist ein fesselnder Charakter, reich an komödiantischem Potenzial, aber anstatt ihn zu überstrapazieren, ähnlich wie bei den Minions, werden seine besten Teile genau dann aufbewahrt, wenn sie die größte Wirkung haben werden. Anstatt einfach nur Dreck gegen eine Wand zu werfen und zu hoffen, dass er klebt, hat Vengeance Most Fowl eine Aura des Selbstvertrauens, als ob er wüsste, bevor man die Titelkarte gelesen hat, dass man diesen Film genießen wird.

Es geht aber nicht nur um die Witze, und Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl hat hier und da seine emotionalen Höhepunkte. Vielleicht lehnt es sich ein bisschen zu sehr an die alte Krücke an, dass Wallace ein stümperhafter Idiot ist, was dazu führt, dass Gromit traurig wird und ihm schreckliche Dinge passieren, um seinen Meister davon abzuhalten, im Gefängnis oder Schlimmeres zu landen, aber das ist eine leicht verzeihliche Sünde am Ende des Films, wo man einfach so froh ist, dass man mitgekommen ist. Auch in diesem Film gibt es eine ganze Reihe von Überraschungen in der Handlung. Nicht in großen Wendungen, aber gerade als ich dachte, dass es mit etwas wie den Norbots einen vorhersehbaren, offensichtlichen Weg einschlagen würde, dreht Aardman das Drehbuch leicht um und belohnt größere Story-Momente mit unerwarteten Lösungen, die ebenso aufgebaut sind wie die offensichtlichen.

Alles in allem ist das Anschauen von Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl so, als würde man sich an einem kalten Winterabend in eine warme Decke kuscheln. Es ist ein wunderschöner, komfortabler Film, dessen einzige wirkliche Schwäche in seiner Kürze liegt. Aber wenn man die Qualität sieht, die Aardman in jedes Bild steckt, kann man sie für eine Laufzeit von 80 Minuten etwas kürzen. Selbst Jahrzehnte, nachdem sie herausgefunden haben, dass der Mond aus Käse besteht, beweisen Wallace & Gromit, dass sie noch so viel Benzin im Tank haben, und im Jahr 2024 können wir ihrer Liste der großen Abenteuer einen weiteren Klassiker hinzufügen.