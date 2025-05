Wall Street Journal: Die Mittelmäßigkeit der Marvel Studios in den letzten Jahren ist dem Disney-CEO zu verdanken

HQ

Seit Marvel Studios The Infinity Saga mit Spider-Man: Far From Home (kurz nach Avengers: Endgame ) abgeschlossen hat, sind die Filme und TV-Shows von Marvel mehr Kritik ausgesetzt als je zuvor. Heute ist oft von einer Superhelden-Sättigung die Rede und es ist zweifelhaft, dass Marvel dies in Zukunft überwinden können. Allerdings ist Thunderbolts* ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man den Leuten Glauben schenkt, die den Film gesehen haben, aber bevor dieser Film Premiere hatte, wurden viele mittelmäßige Titel von Marvel veröffentlicht. In einem Artikel aus dem Wall Street Journal versucht Ben Fritz zu beantworten, warum sie so mittelmäßig sind.

Mit der Fertigstellung von The Infinity Saga wollte Bob Iger, dass Disney viel mehr in den Streaming-Dienst investiert. Dies führte zu einer starken Zunahme von Shows, die im Marvel Cinematic Universe spielten, was definitiv Teil von Igers Denkweise war: "Expansion, Expansion, Expansion." Feige erzählte kürzlich seinen Kollegen: "[...] all die neuen TV-Shows und Filme des Comic-Giganten zu sehen, fühlte sich eher wie eine Hausaufgabe als wie Unterhaltung an."

Viele würden sicherlich zustimmen, dass in den letzten Jahren einfach zu viele Filme und Fernsehsendungen veröffentlicht wurden und dass es mehr eine lästige Pflicht als eine Unterhaltung geworden ist, wie Feige es selbst ausdrückt. Aller Voraussicht nach können wir in Zukunft mit weniger Filmen und TV-Serien und hoffentlich einer höheren Qualität rechnen.