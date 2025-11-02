Valkyrie-Darstellerin Tessa Thompson spricht über ihr Traum-MCU-Crossover

HQ

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Avengers und die charakteristischen Helden der Erde einen kleinen Schlag erlitten haben, seit The Infinity Saga in der Marvel Cinematic Universe verpackt sind. Hulk ist nur noch ein Bruchteil des furchterregenden Tieres, das es war, Iron Man ist tot, das echte Captain America ist in der Zeit verloren gegangen, Scarlet Witch ist verrückt geworden und dann unter einem Berg zerquetscht worden, Vision ist irgendwie tot, und andere Helden sind auch gekommen und gegangen. Es hat ein Machtvakuum hinterlassen, in das Thunderbolts* einzutauchen suchte, wobei die New Avengers jetzt eine führende Organisation ist und Ex-Winter Soldier Bucky Barnes als Flaggschiff hat.

Da Bucky derzeit einer der größten Namen der Erde ist, ist es nur natürlich, dass er Interesse weckt, und an dieser Front hat Tessa Thompson, die seit Jahren Valkyrie im MCU spielt, erklärt, dass sie es lieben würde, wenn die beiden Charaktere für ein Projekt zusammenkommen würden.

Im Gespräch mit Collider wurde Thompson nach ihrem Traum-Crossover gefragt, worauf sie antwortete: "Ich weiß nicht unbedingt, was sein Charakter in mir hervorrufen würde, aber ich liebe Sebastian einfach wirklich. Wir wollen wirklich irgendwann etwas zusammen machen. Es wird vielleicht nicht im MCU sein, aber ich denke einfach, dass er so ein großartiger Schauspieler ist, und es würde so viel Spaß machen, mit ihm zu spielen."

