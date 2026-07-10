Waldfeuer in Almería, Spanien, 11 Todesfälle, als sie versuchten, aus den Flammen zu fliehen

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Ein Waldbrand in Los Gallardos, einer Gemeinde der Provinz Almería in Andalusien, Spanien, hat laut lokalen Behörden das Leben von 11 Menschen gefordert. Die meisten von ihnen gelten als ausländische Touristen, die von den Flammen überrascht wurden, als sie versuchten, die Stadt zu verlassen, da sich das Feuer schnell und unkontrolliert ausbreitete. Einige sollen britischer Staatsangehörigkeit sein, da einer der gefundenen kalcinierten Wagen das Rad rechts hatte.

Die Opfer versuchten, dem Feuer über einen alternativen Weg zu entkommen, der sich von dem von den Rettungsdiensten markierten Evakuierungsweg unterscheidet. Drei Opfer wurden in verkalkten Autos gefunden, acht auf der Straße nahe Bédar, einer weiteren Gemeinde in der Nähe von Los Gallardos.

Die Notfallbehörden ordneten einen Lockdown in Bédar an, der von den Flammen unberührt blieb: Wäre die Evakuierung befohlen worden, hätte sich daraus eine noch größere Tragödie entwickeln können, als die Flammen die Straße verschlangen, sagte der andalusische Minister für Präsidial, Gesundheit und Notfälle, Antonio Sanz

Außerdem sind vier Personen schwer verletzt und vier weniger schwer verletzt, und die Flammen haben bisher 3.150 Hektar verbrannt. Rund tausend Menschen wurden evakuiert, und die Feuerwehrleute arbeiten weiterhin daran, das Feuer zu stabilisieren.

Das macht diesen Waldbrand zu einem der tödlichsten in der Geschichte Andalusiens. Laut frühen Angaben von Zeugen wird angenommen, dass das Feuer begann, als eine umgestürzte Stromleitung gegen 16:35 Uhr MESZ am Mittwochnachmittag Flammen entfachte, die sich mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit durch den Wald ausbreiteten.