Waldbrände erzwingen Schließung des berühmten spanischen Pilgerwegs

HQ

Die neuesten Nachrichten über Spanien . Die Behörden in Nordspanien haben einen Abschnitt des berühmten Jakobsweges gesperrt, da Waldbrände, die durch eine intensive Hitzewelle ausgelöst wurden, durch die Berge der Picos de Europa fegen.

"Das ist eine Brandsituation, die wir seit 20 Jahren nicht mehr erlebt haben", sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles dem Radiosender Cadena SER. "Die Brände haben besondere Merkmale als Folge des Klimawandels und dieser riesigen Hitzewelle."



Das könnte Sie interessieren: Spanien in Flammen: Allein in diesem Sommer wurden 22 große Brände registriert.



Die Brände, die zu den schwersten seit Jahrzehnten gehören, haben weite Wald- und Ackerflächen verwüstet, wobei dichter Rauch die Löscharbeiten aus der Luft behindert. Die Armee wurde eingesetzt, um die lokalen Besatzungen zu unterstützen, während Autobahnen und Schienenverkehr mit Unterbrechungen konfrontiert sind.

Tragischerweise haben mehrere Feuerwehrleute im Kampf gegen die Brände ihr Leben verloren, und die Behörden untersuchen weiterhin mutmaßliche Fälle von Brandstiftung. In der Zwischenzeit haben die Behörden Pilger und Einwohner gleichermaßen aufgefordert, die betroffenen Zonen zu meiden, bis sich die Bedingungen verbessern.