Waldbrand bricht an berühmtem erloschenem Vulkan in Schottland aus

Die neuesten Nachrichten über Schottland . Die Hitze des Sommers hat zu Waldbränden und Bränden geführt, die viele verschiedene Orte auf der ganzen Welt betreffen. Das jüngste im Bunde ist Schottland, wo das nördliche Land eines seiner berühmtesten Wahrzeichen in Rauch und Flammen gehüllt hat.

Laut Sky News wurde dasArthur's Seat berühmte Wahrzeichen von einem Waldbrand heimgesucht, wobei es sich um den erloschenen Vulkan handelt, der etwas außerhalb von Edinburgh liegt. Der Waldbrand wurde erstmals am Sonntagnachmittag, dem 10. August, gemeldet und hat seitdem dazu geführt, dass Feuerwehrmannschaften zum Tatort eilen, um das Feuer zu bekämpfen und zu verhindern, dass es in der nahe gelegenen Stadt Schaden anrichtet.

Das neueste Update zu dem Brand besagt, dass die Scottish Fire and Rescue Service den Waldbrand nun unter Kontrolle gebracht hat und dass sie zwei Geräte vor Ort hat, um den lokalen Crews zu helfen, die verbleibenden Hotspots ins Visier zu nehmen. Es wurden keine Opfer im Zusammenhang mit dem Waldbrand gemeldet, auch wenn es Berichte gab, dass Menschen gesehen wurden, die von dem Wahrzeichen flohen, als sich das Feuer weiter ausbreitete.