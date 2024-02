Wahrscheinlich kannst du jetzt tatsächlich ein Playdate bekommen

HQ

Als die Mini-Konsole Playdate vorgestellt wurde, stieß sie auf massives Interesse von Spielern auf der ganzen Welt, so groß, dass ziemlich schnell 70.000 Vorbestellungen getätigt wurden. Wie Sie sich wahrscheinlich denken können, gab es nicht genügend Konsolen, um diese Liste von Bestellungen zu erfüllen, was bedeutet, dass der Playdate-Hersteller seit einiger Zeit versucht, neue Systeme zu bauen, um den Auftragsbestand zu erfüllen. Das ist endlich abgeschlossen.

Playdate hat sich an X gewandt, um zu bestätigen, dass jetzt die Vorbestellungen erfüllt wurden und es eine Reihe von Playdate-Konsolen auf Lager und versandfertig für jeden gibt, der sich ein Gerät schnappen möchte. Jetzt, da es reichlich Lagerbestände gibt, hat Playdate sogar seine Auswahl an Ländern erweitert, in die es liefert, mit 20 neuen Regionen auf der ganzen Welt, die jetzt in der Lage sind, ein System in die Hände zu bekommen.

Außerdem bestätigt Playdate, dass ab nächster Woche zwei neue Spiele in den Katalog der Plattform aufgenommen werden, wobei Pullfrog und Oom auf das Handheld-System kommen, was bedeutet, dass es jetzt über 130 einzigartige Titel unterstützt, oder besser gesagt, es wird sein, wenn diese beiden am 20. Februar erscheinen.

Wenn Sie noch kein Playdate in Aktion gesehen haben, sollten Sie sich unten einen Trailer für das Gerät ansehen.