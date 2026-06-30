HQ

Während der Premierminister das gesamte Vereinigte Königreich vertritt, lebt die politische Persönlichkeit in London und wohnt in der Downing Street Nr. 10. Das ikonische Zuhause ist seit Jahrhunderten als Zuhause des Premierministers bekannt, aber es sieht so aus, als wolle der Mann, der zweifellos der nächste Premierminister werden wird, Andy Burnham, das Ganze aufmischen, indem er eine Nummer 10 "North" in Manchester eröffnet.

Laut BBC News wird Nr. 10 North Teil von Burnhams Bemühungen sein, die Macht im Vereinigten Königreich umzuverteilen, wobei sie vom Premierminister als "die größte Neuverteilung der Macht, die unser Land je gesehen hat" gilt.

Angesichts der Tatsache, dass Burnham in Merseyside aufwuchs und fast ein Jahrzehnt lang Bürgermeister von Manchester war, bevor er das Amt verließ, um seine Premierministerwahl zu starten, ist es keine große Überraschung, dass er versucht, einen Teil dieser potenziellen Macht in der wohl zweitgrößten Stadt Englands zu bündeln. Während die Einheimischen Birminghams diese letzte Aussage diskutieren werden, wird ein Nr. 10 North mit Sitz in Manchester sicherlich eine Argumentation gegen Manchester als zweithöchste Stadt Englands erheblich erschweren.

Was die nächsten Schritte für Burnham betrifft: Wenn Labour beschließt, ihn zu ihrem nächsten Vorsitzenden zu krönen, könnte er in ein paar Wochen, Anfang bis Mitte Juli, als nächster Premierminister vereidigt werden. Falls es einen Herausforderer gibt, muss dies warten, bis die Verfahren nach Abschluss der Parlamentsferien abgeschlossen sind, wobei die Befugnisse des Premierministers im September vereidigt werden.