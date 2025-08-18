Während sich Köln auf die Gamescom vorbereitet, campieren Aktivisten vor dem Dom, um gegen den deutschen Militäraufmarsch zu protestieren

HQ

Wie jedes Jahr im August wird Europa zum Epizentrum der Gaming-Nachrichten und wichtigen Ankündigungen. Auch 2025 wird Köln wieder Gastgeber der Gamescom sein, und es steht bereits fest, dass noch mehr Unternehmen und Titel teilnehmen werden als im letzten Jahr.

Von großen Publishern bis hin zu den kleinsten Indie-Teams hat jeder einen Platz auf der Gamescom. Dieses Jahr ist es noch spannender, da viele Releases, die für die zweite Hälfte des Jahres 2025 und Anfang 2026 angekündigt wurden oder noch enthüllt werden sollen, hier vorgestellt werden.

Wie immer wird Gamereactor ein Team auf die deutsche Messe schicken, um euch aus erster Hand zu berichten: alle Neuigkeiten, Ankündigungen zur Opening Night Live, praktische Eindrücke und Interviews mit den Menschen, die die Spiele machen, die wir lieben.



Das könnte dich interessieren: Featured: Berichterstattung über die Gamescom 2025.



Natürlich berichten wir nicht nur über Videospiele, sondern auch über das Weltgeschehen. Und während dieses riesige Gaming-Event stattfindet, wurde ein Protestcamp vor dem berühmten Kölner Dom einberufen, um die wachsende Militarisierung Deutschlands anzuprangern.

Die Organisatoren positionieren diese Demonstration als Kontrapunkt zur industriellen und militärischen Präsenz der Stadt und betonen, dass der Anstieg der Verteidigungsausgaben und der Rüstungsproduktion in scharfem Kontrast zum Geist des Friedens steht, den viele mit diesem historischen Wahrzeichen verbinden.

Der Protest kommt zu einer Zeit, in der Deutschland eine der ehrgeizigsten militärischen Expansionen der jüngeren Geschichte plant, neue gepanzerte Fahrzeuge und Kampfjets anschafft und seinen Verteidigungshaushalt drastisch erhöht. Was halten Sie von dieser militärischen Aufrüstung?