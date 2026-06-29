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Robert Lewandowski verließ den FC Barcelona am Saisonende, nachdem er in vier Saisons 116 Tore in 190 Spielen erzielte, mehrere Meistertitel gewann und Torschützenkönig der LaLiga war. Er wechselt nun in die Major League Soccer und wählt Nordamerika statt Saudi-Arabien, speziell Chicago Fire, mit Berichten darüber, dass die Verpflichtung diese Woche offiziell gemacht wird.

Und während Lewandowski vermutlich sein letztes Kapitel seiner Karriere beginnt, sucht FC Barcelona einen Ersatz. Julián Álvarez wurde als Star-Neuzugang in diesem Sommer geträumt, doch die institutionelle Beziehung zu Atlético de Madrid ist auf einem historischen Tiefpunkt, da der Madrider den katalanischen Klub vor der FIFA verklagt, weil er hinter dem Rücken mit dem argentinischen Spieler verhandelt hat.

Doch Barça hat andere Optionen: Laut der Daily Mail suchen sie nach Harry Kane vom FC Barcelona. Das englische Medium berichtete am Sonntag, dass Barça bis zur Weltmeisterschaft, bei der Kane einer der besten Torschützen ist, warten wird, um die Verhandlungen mit dem englischen Stürmer wieder aufzunehmen. Auf dem Papier weist die Strategie Ähnlichkeiten auf: Lewandowski war gerade 33 geworden, als er 2022 zu Barcelona (ebenfalls von Bayern München) kam; Kane wird im Juli 33 Jahre alt, aber wenn er weiterhin so spielt wie Lewandowski, haben ihm noch gute Jahre vor sich.

Laut SPORT gab es jedoch nie ein formelles Angebot des FC Barcelona an Bayer, sondern nur eine Anfrage, um die Bereitschaft des Spielers zu wechseln, als sie vermuteten, dass Lewandowski nicht weitermachen würde, aber Kanes Präferenz scheint bei München zu bleiben. Das würde sich nur ändern, wenn Kane und Bayern sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Kanes Kontakt endet 2027; Kane bat um einen neuen Vertrag bis 2030, aber Bayern wollte seinen Vertrag nur bis 2029 verlängern.

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