Während PlayStation-Nutzer um das bevorstehende Ende der Discs trauern, sagen Steam-Nutzer, dass sie physische Medien nicht benötigen

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Letzte Woche kündigte PlayStation an, dass es ab Januar 2028 keine PlayStation-Spiele mehr auf Discs drucken wird, außer bei Titeln, die vor dem genannten Datum veröffentlicht wurden. Für viele ist das das erste Anzeichen für das Ende physischer Medien auf Konsolen, abgesehen von Nintendo natürlich. Das ist etwas, woran PC-Spieler sich schon seit einiger Zeit gewöhnt haben, und anscheinend würden viele von ihnen nicht einmal Steam-Spiele kaufen, wenn sie mit einer Disc kommen.

Laut TheGamer hat Nutzer Thund3rWolf27 das Konzept, dass Discs auf den PC zurückkehren, auf Reddit übertragen, wo sie eine ziemlich einhellige Antwort fanden, dass Steam-Nutzer keine Discs zurückhaben wollen. Viele der Antworten auf den Beitrag argumentieren, dass eine reine digitale Bibliothek heutzutage für PC-Spieler einfach bequemer ist. Außerdem hast du auf dem PC andere Möglichkeiten, deine Spiele zu "behalten", die du nicht unbedingt auf der Konsole hast.

Da Steam Spiele DRM-frei machen lässt, brauchst du Steam vielleicht gar nicht, um ein Spiel zu nutzen, da du einfach die.exe-Datei öffnen könntest. Außerdem gibt es andere Möglichkeiten, ein PC-Spiel physisch zu lagern, selbst wenn man es digital gekauft hat, was bei Konsolen nicht der Fall ist.

Dass Sony Discs weggibt, wird für viele Nutzer eine Eingewöhnungsphase sein, und PlayStation muss vielleicht einige Funktionen von Steam integrieren, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Außerdem müssen diese PlayStation-Store-Verkäufe viel ähnlicher werden wie Steams saisonale Angebote, wenn Sony eine reine digitale Landschaft will.