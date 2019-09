Waffen in Ghost Recon: Breakpoint haben "60 verschiedene Werte"

Ghost Recon: Breakpoints UX-Director Matthew Tomkinson sprach kürzlich mit uns auf einer Vorschauveranstaltung von Ubisofts kommendem Taktik-Shooter über den großen Themenbereich der Beute.

"Wir haben in den vorherigen Ghost-Recon-Spielen festgestellt, dass die Spieler fast immer mit den gleichen Waffen spielten, da ein Ghost-Recon-Spiel im Kern auf den Fähigkeiten der Spieler basiert und die Waffen alle tödlich sind. Wenn ihr also in die feindlichen Köpfe schießt, [eliminiert] ihr sie sofort. Nur wenn sie einen Helm haben benötigt man zwei Kugeln. Das ist immer noch effektiv und wir haben es behalten", erklärte er uns im Gespräch.

"[Das Spiel] ist also immer noch sehr realistisch und in Bezug auf das Gameplay sehr tödlich, aber wir wollten den Spielern auch einen Grund bieten, weiter zu spielen und sich neue Sachen zu besorgen und auch neue Waffen auszuprobieren. Also haben wir ein Seltenheitssystem entwickelt, das kleine Boni [einführt] und euch dazu bringt, diese verschiedenen Waffen auszuprobieren. Zum Beispiel haben wir 60 verschiedene Werte [...]. Doch am Ende - wie in der realen Welt bei manchen Ausrüstungsgegenständen - ist es nicht so, als würde das [einen großen] Unterschied bewirken, aber ein bisschen besser zu werden, kann für die Spieler verlockend sein. Es kann ihnen ermöglichen, ihren Spielstil ein wenig zu personalisieren und es wird ein Grund für sie sein, sich nach den besten Waffen umzusehen."

Wir finden diese Aussage auch deshalb interessant, weil sie einiges darüber verrät, wie Ubisoft die Spielweise ihrer Fans einschätzt. Ghost Recon: Breakpoint erscheint am 4. Oktober, mehr Eindrücke zum Spiel bekommt ihr in unserer Vorschau.

You watching Werben