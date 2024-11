w7m esports sind die Rainbow Six: Siege Montreal Major Champions

HQ

Der kompetitive Rainbow Six: Siege -Kalender 2024 befindet sich in der Endphase. Am Wochenende ging die BLAST Montreal Major zu Ende, und da dies der Fall ist, richten sich nun alle Augen auf das Jahr 2025 Six Invitational, das im Februar stattfinden wird.

Wenn wir auf die Montreal Major zurückblicken, wissen wir nun, wer gewonnen hat und welches Team das Turnier gewonnen hat. Nach einem zermürbenden Wochenende konnte w7m esports die Trophäe in die Höhe heben, nachdem sie Team BDS im großen Finale besiegt hatten. Dieses Ergebnis hat auch dazu geführt, dass w7m esports mit dem Großteil des Preispools nach Hause ging, mit 217.000 $ auf ihrem Namen, zusätzlich zu dem Team, das es jetzt zu schlagen gilt, bevor sie in die Six Invitational gehen.

Demjenigenw7m esports, der die MVP-Auszeichnung für das große Finalspiel mit nach Hause nahm, wurde Denis "Dodez" Navas diese Ehre für seine Leistung zuteil, die er mit zwei Clutches und einem Gesamt-K/D von 38-33 erzielte.

Glauben Sie, dass w7m esports diesen Erfolg in der Six Invitational fortsetzen kann?