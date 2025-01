w7m esports hat den Slot Rainbow Six: Siege von Fluxo erworben

HQ

Auch wenn es ungewöhnlich erscheinen mag, w7m esports als Teil der kürzlich bestätigten Liste qualifizierter Teams für die Six Invitational 2025 zu sehen, gibt es einen sehr guten Grund, warum die Organisation präsent ist.

Es wurde bestätigt, dass w7m esports kürzlich den Platz und das Team von Fluxo Rainbow Six: Siege übernommen hat, was bedeutet, dass es die Position von Fluxo in der kompetitiven Szene nicht nur für das große Turnier, sondern auch für den Rest des Jahres 2025 und darüber hinaus einnehmen wird.

In Bezug auf diese Übernahme hat w7m esports eine kleine Erklärung veröffentlicht, in der es bestätigt, was es für seine Rainbow Six: Siege -Abteilung geplant hat, einschließlich der Tatsache, dass es "die gleiche Stimmung wie immer beibehalten und das Beste für das Ökosystem des Spiels, die Wettbewerbsszene und natürlich für die Bulls anstreben wird!"

Fluxo veröffentlichte auch ein kurzes Statement zu dieser Übernahme, in dem das Team einfach w7m esports Glück wünschte und seinen Fans für die Unterstützung seiner Rainbow Six: Siege Bemühungen auf dem Weg dankte.