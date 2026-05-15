VWs ID Golf wird erst 2030 erscheinen

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Die kürzliche Vorstellung des VW ID.3 Neo mag wie eine Variante des Unternehmens auf ein elektrisches Golf-ähnliches Konzept wirken, aber tatsächlich steht ein separater ID Golf auf dem Weg, und man muss wirklich nicht auf seine Einführung warten.

Laut Motor1 hat VW den Start offiziell auf mindestens 2030 verschoben. Auf der Financial Times' Future of the Car-Konferenz in London sagte Volkswagen-CEO Thomas Schäfer, das Unternehmen brauche 2028 einfach keinen "elektrischen Golf" und argumentierte, dass VWs aktuelle EV-Modellpalette vorerst stark genug sei.

Die Verzögerung hängt auch mit anhaltenden Entwicklungsproblemen rund um die nächste Generation SSP-Plattform des Volkswagen-Konzerns zusammen, die eine ganze Reihe kommender Fahrzeuge von VW, Audi und Porsche antreiben soll. Der ID Golf soll den ID.3 als zentrales elektrisches Schrägheck ersetzen und zugleich die GTI- und R-Modelle hervorbringen.

Da der ID.Polo kürzlich mit großem Tamtam enthüllt wurde, ergibt das vielleicht mehr Sinn.