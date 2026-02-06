VW überholt Tesla als meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke Europas

HQ

In den letzten Jahren haben wir einen stetigen, deutlichen Rückgang der Tesla-Verkäufe in Europa erlebt, der mit mehreren drastischen Verzögerungen bei neuen Modellen, der vollständigen Einstellung des günstigeren Modells und den politischen Aktivitäten von CEO Elon Musk zusammenfiel.

Und nun hat Tesla die Führung ganz direkt verloren. Laut neuen Zahlen von JATO Dynamics (über Reuters) verlor Tesla 2025 in Europa den Vorsprung als meistverkaufte EV-Marke an Volkswagen.

2025 gelang es VW, 274.278 "reine" Elektrofahrzeuge zu verkaufen, was einem Anstieg von 56 % gegenüber 2024 entspricht. Im Gegensatz dazu sanken die Tesla-Verkäufe im Jahr 2025 um weitere 27 % auf 236.357.

Offenbar war auch die Einführung des ID.7 für diesen Erfolg für VW maßgeblich.