VW glaubt immer noch, dass benzinbetriebene Autos völlig obsolet werden

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Einige Hersteller im Autogeschäft halten sich heutzutage mit ihren EV-Plänen zurück. Das liegt daran, dass die Nachfrage in ausgewählten Märkten zu sinken scheint, aber wenn man Volkswagen fragt, werden traditionelle benzinbetriebene Autos letztlich völlig und absolut veraltet.

In einem überraschend direkten Vergleich argumentierte Volkswagen-Vertriebs- und Marketingchef Martin Sander, dass dies mit der gleichen Verschwunden von Pferden als weltweit wichtigste Transportform verglichen werden kann – und das in einem Interview mit Auto Express.

"Weißt du, wann Pferde verboten wurden?" fragte Sander. "Wann war es verboten, Pferde zu kaufen?" Er argumentierte, dass die Menschen natürlich wechselten, weil Autos die bessere Lösung seien, um von A nach B zu gelangen, und glaubt, dass eine ähnliche Veränderung schließlich bei Elektrofahrzeugen erfolgen wird.

Laut Volkswagen besteht die ständige Diskussion von Fristen zum Verbot von Verbrennungsmotoren das Risiko, Käufer zu entfremden, anstatt sie davon zu überzeugen, neue Technologien zu übernehmen. Sander sagt, Verbraucher sollten von besseren Produkten, verbesserter Ladeinfrastruktur und niedrigeren Betriebskosten überzeugt werden, anstatt von regulatorischem Druck.