Vuvuzelas wurden von der FIFA von der Weltmeisterschaft 2026 ausgeschlossen

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Die FIFA hat den Verhaltenskodex für die Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada bekannt gegeben, und Fans haben bemerkt, dass Vuvuzelas, ein Horn, das während der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika populär wurde, verboten wurde (über Forbes). Diese Plastikhörner erzeugen eine enorme Atmosphäre, aber auch potenziell gefährliche Lärmpegel, was erklärt, warum sie bei der Weltmeisterschaft verboten wurde.

Auch andere Wettbewerbe verboten Vuvuzelas, nachdem sogar die Spieler sich über den nervigen Lärm der Hörner beschwert hatten. Vuvuzelas kehrten bei der Weltmeisterschaft 2018 zurück, hauptsächlich von iranischen Fans, und dies löste erneut eine heftige Gegenreaktion von Spielern und Fans aus.

Weitere Bedenken hinsichtlich der Präsenz von Vuvuzelas in Stadien betreffen deren mögliche Nutzung als Waffe. Außerdem ergab eine Studie aus dem Jahr 2010, dass die winzigen Tröpfchen, die von einer Vuvuzela abgegeben werden, Krankheiten wie Grippe und Erkältungskeime stundenlang in die Luft übertragen lassen.

Infolgedessen hat die FIFA sie vom Wettbewerb ausgeschlossen und sie aus Sicherheitsgründen in eine schwarze Liste von Objekten wie Laserstrahlen und Zeiger sowie Plastikflaschen aufgenommen.