Vulkanausbruch in Island führt zur Evakuierung eines beliebten Touristenortes

In Island ist erneut ein Vulkanausbruch aufgetreten, der die Rettungsdienste dazu veranlasste, Menschen aus einer der angesagtesten Touristenattraktionen des Landes zu evakuieren. Der Ausbruch ereignete sich im Reykjanes Peninsula, einem Gebiet in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik, und führte dazu, dass das berühmte geothermische Spa-Ziel, das als Blue Lagoon bekannt ist, geschlossen wurde, wobei die Teilnehmer von der Stätte wegtransportiert wurden.

Vulkanausbrüche sind in Island an der Tagesordnung, da das Land auf einem konstruktiven tektonischen Plattenrand sitzt, an dem sich im Grunde zwei tektonische Platten voneinander entfernen, wodurch Magma aus dem Erdmantel aufsteigen kann. Dies hat es Island ermöglicht, im Laufe der Jahre weiter zu wachsen und zu expandieren, auf Kosten zunehmender tektonischer Aktivität wie Vulkanausbrüchen.

Dieses Ereignis ereignete sich in einer Region, die bereits 2021 wieder aktiv wurde und in der seitdem 12 Ausbrüche stattgefunden haben. Unten können Sie den markanten Ausbruch in Aktion sehen, wie aus einem Drohnenvideo hervorgeht, das von NatureEye aufgenommen wurde.