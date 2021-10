Vtuber präsentieren TGS-Gameplay von River City Girls 2

Am Wochenende haben wir einen ersten Trailer für die Beat-'em-Up-Fortsetzung River City Girls 2 gesehen. Das Spiel wurde zwar bereits auf der E3 enthüllt, doch erst auf der Tokyo Game Show haben wir Gameplay gesehen, das - wie sollte es anders sein - von zwei Vtubern präsentiert wurde. Die beiden japanischen Internet-Idols Ookami Mio und Sakura Miko von der Vtuber-Organisation Hololive (Cover Corp.) haben drei große Neuerungen vorgestellt, ehe sie sich anschließend an einem Bosskampf versuchten (ein Mitschnitt mitsamt Fan-Übersetzung findet ihr hier in diesem Clip).

Der Titel wird Online-Multiplayer und lokalen Koop bieten und diesmal auch eine japanische Sprachausgabe mitbringen. Die Geschichte von River City Girls 2 soll nicht lange nach dem Original beginnen und Fans dürfen sich diesmal auf noch mehr spielbare Figuren freuen. Obwohl bislang kein konkretes Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben wurde, werden wir nächstes Jahr auf PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series loslegen können.

Quelle: VG24/7.