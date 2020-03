VR-Titel Panzer Dragoon Voyage Record angekündigt

Aktuell feiert Panzer Dragoon seinen 25. Geburtstag. Einige Fans können vermutlich immer noch nicht glauben, dass für den PC und Nintendo Switch ein Remake des Originals in Arbeit ist. Doch damit nicht genug der guten Neuigkeiten: Soeben wurde auch noch ein VR-Titel im Panzer-Dragoon-Universum angekündigt!

Die Veröffentlichung soll spätestens im April 2021 erfolgen. Von der PC-Version abgesehen liegen noch keine Details zu den angepeilten Plattformen vor. Da das Spiel ein VR-Headset benötigt, erscheint uns ein Release für PlayStation VR aber zumindest nicht unwahrscheinlich.

Wildman, Inc haben von Sega die Erlaubnis erhalten, an einem Panzer-Dragoon-Titel zu arbeiten und fungieren gleichzeitig als Entwickler und Publisher. Auf Twitter verraten Wildman, Inc bereits frühe Details: "Es handelt sich nicht um ein vollwertiges VR-Remake, aber ihr könnt euch auf Blue Dragon (Typ1), Lagi, Prototype Dragon (Typ2), Guardian Dragon und Atolm Dragon freuen!"

Gleichzeitig bringt der Wechsel in die virtuelle Realität natürlich viele Änderungen mit sich. Beispielsweise das Einführen einer Ego-Perspektive und eine neuartige Steuerung. Laut offizieller Angabe soll der VR Controller "als Handfeuerwaffe des Drachenreiters fungieren".

