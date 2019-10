VR-Spiel The Walking Dead: Saints & Sinners überrascht mit erstem Cinematic-Trailer

The Walking Dead ist noch immer ein erfolgreiches Franchise, das Graphic Novels, eine breitgefächerte TV-Show und viele Gaming-Fans hervorgebracht hat. Diese Woche haben wir einen brandneuen Trailer für ein weiteres Spiel in diesem Universum bekommen, das den Titel The Walking Dead: Saints & Sinners trägt. In diesem VR-Spiel reisen wir nach New Orleans, um gegen die Untoten und natürlich gegen andere Menschen zu kämpfen. Das Game soll kein gewöhnlicher VR-Shooter werden, sondern von seiner Geschichte und der spielerischen Freiheit leben:

"Saints & Sinners ist ein Spiel, wie kein anderes im Universum von The Walking Dead. Jede Herausforderung und Entscheidung, die ihr trefft, wird von euch gesteuert. Bekämpft die Untoten, durchsucht die überfluteten Ruinen von New Orleans und trefft auf den einen oder anderen Überlebenden. Erlebt das dunkle Drama von The Walking Dead in eurer eigenen Haut."