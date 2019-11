VR-Shooter Phantom: Covert Ops ballert erst 2020

Wer es sich in der virtuellen Realität gemütlich gemacht hat, darf sich auf nDreams' VR-Ballerbude Phantom: Covert Ops freuen. Das Spiel verspricht explosive Action in den Schuhen eines Geheimagenten, sobald es erscheint. Nur leider wurde der Release diese Woche auf 2020 verschoben. In der Pressemitteilung heißt es: "Um [die bestmögliche Spielerfahrung zu bieten], haben wir uns entschlossen, unseren Veröffentlichungstermin auf 2020 zu verschieben. Wir werden in den kommenden Monaten mehr darüber bekanntgeben. In der Zwischenzeit bedanken wir uns bei allen für die Geduld - wir versprechen, dass sich das Warten lohnt." Um Fans für die zusätzliche Wartezeit zu entschädigen gibt es einen ersten Gameplay-Trailer Phantom: Covert Ops. Das Material stammt von einer Oculus Rift.

