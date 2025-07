VRChat-Spieler bauen einen riesigen Turm, um den Göttern zu trotzen

HQ

Manchmal kommen Videospiel-Communities zusammen, um etwas wirklich Bemerkenswertes und meistens auch ein wenig Seltsames zu tun. Dies zeigt sich besonders in Bauspielen wie Minecraft, wo sich Spieler in der Vergangenheit zusammengetan haben, um einen Nationalpark oder sogar eine Neue Erde zu bauen... Jetzt kommen VRChat -Spieler zusammen, um etwas Bemerkenswertes zu bauen, wenn auch unbestreitbar einfacher als das, was die Minecraft -Kontingenz normalerweise darstellt.

Das Projekt ist als Monument bekannt und es handelt sich um einen Build in VRChat Worlds, bei dem sich alle Spieler zusammenschließen, um einen massiven Turm zu bauen, der in den Himmel ragt. Es ist ein zylindrischer Bau, bei dem die Idee darin besteht, Stein und Gestein in der Nähe abzubauen, dieses Material in Ziegel zu verwandeln, es die massive Wendeltreppe des Monument hinaufzutragen und dann die Ziegel oben zu platzieren, um das Gebäude weiter in den Himmel zu verlängern. Das Erstaunliche an diesem Build ist, dass es sich um eine echte globale Community-Anstrengung handelt, da er ein Design aufweist, bei dem der Turm unabhängig von der Instanz und dem Server, auf dem man spielt, in allen Versionen speichert und regelmäßig aktualisiert wird, was bedeutet, dass jeder auf der ganzen Welt zusammenkommen kann, um dieses Projekt zu erweitern.

Einige haben bereits Vergleiche zwischen diesem Build und dem Turmbau zu Babel gezogen, der zwar deutliche Ähnlichkeiten aufweist, aber keine so große Bedrohung für die Götter darstellen sollte, es sei denn, die VR-Gottheiten sehen ihn als Affront an. In jedem Fall könnt ihr unten einen Ausschnitt des Builds einfangen, der einige der Gefahren bei der Arbeit an einem solchen vertikal extremen Build dokumentiert. Man kann dem Projekt auch beitreten, indem manhier vorbeigeht.