VR-Hit Rec Room wird am 1. Juni eingestellt

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Wenn es um die Welt des Virtual-Reality-Gamings geht, gibt es einige Projekte, die Sie als prägende Titel hervorheben können. Beat Saber, Superhot, Rec Room. Wir bringen das zur Sprache, da eine dieser Ikonen bald endgültig geschlossen wird.

Es wurde bekannt gegeben, dass am 1. Juni Rec Room geschlossen wird, obwohl sie seit ihrem Debüt über 150 Millionen Spieler zählt. Der Ankündigungsblog zu dieser Änderung erklärt den Grund für die Entscheidung und erklärt gleichzeitig, dass das nutzergenerierte Inhaltsprojekt insgesamt über 68.000 Jahre Spielzeit erzielt hat, wobei einige der beliebtesten Räume jeweils über 500 Jahre Spielzeit bieten.

Warum dieser Stillstand stattfindet, erklärt die Erklärung: "Trotz dieser Beliebtheit haben wir nie ganz herausgefunden, wie Rec Room wir zu einem nachhaltig profitablen Geschäft machen können. Unsere Kosten haben die Einnahmen, die wir eingebracht haben, immer überwältigt.

"Wir haben lange versucht, einen Weg zu finden, die Zahlen zum Laufen zu bringen. Doch mit dem jüngsten Wandel im VR-Markt und den breiteren Gegenwinden im Gaming ist der Weg zur Profitabilität so schwierig geworden, dass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, alles einzustellen.

"Wir treffen diese Entscheidung jetzt, solange wir noch die Möglichkeit haben, die Sache bedacht abzuschließen und den Menschen, die das mit uns aufgebaut haben, gerecht zu werden."

Mit dieser Änderung im Hinterkopf werden diejenigen, die vorhaben, bis zum letzten Läuten weiterspielen, feststellen, dass First-Party-Inhalte jetzt um 80 % günstiger sind, während einige Rec Room + Items keinen Dienst mehr benötigen, um darauf zugreifen zu können. Jeder, der eine RR+-Mitgliedschaft hat, wurde bis zur Schließung am 1. Juni ohne zusätzliche Kosten verlängert, und diejenigen, die das Spiel in dieser letzten Phase ausprobieren wollen, werden es als Herausforderung empfinden, da man keine neuen Konten mehr erstellen kann, um auf den Titel zuzugreifen.

Die Entwickler schließen mit der Aussage, dass die Arbeit am Spiel "eine Ehre und ein Karrierehöhepunkt" war und dass es eine "Quelle großer Inspiration und Freude" war, die Community genießen zu sehen.

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