Voyagers-Update treibt No Man's Sky auf die höchsten Zahlen seit dem Start

O Erinnern Sie sich, als No Man's Sky ein Synonym für Enttäuschung war? Heute fühlt sich das an wie ein ferner Fiebertraum. Mit der kürzlichen Veröffentlichung des umfangreichen Voyagers-Updates hat es Hello Games wieder einmal geschafft, Spieler in großer Zahl zurückzulocken.

Die auffälligste Neuerung ist eine völlig neue Klasse von Raumschiffen, die fast ganz nach euren Wünschen gebaut und angepasst werden können – sowohl innen als auch außen. Die Spieler können sogar an Bord herumlaufen und sich mit Freunden treffen, eine Funktion, die bei der Community offensichtlich Anklang gefunden hat.

Sean Murray, einer der Gründer von Hello Games, verriet auf X, dass das Spiel kürzlich fast 98.000 gleichzeitige Spieler erreicht hat. Laut SteamDB lag die genaue Zahl bei 98.285 – der höchste Wert seit dem Start vor fast zehn Jahren. Auch wenn die Höchstleistung am Veröffentlichungstag von über 212.000 Spielern noch weit entfernt ist, ist diese Leistung beeindruckend für ein Spiel, das sich seinem ersten Jahrzehnt nähert.

Gleichzeitig blickt Hello Games nach vorne. Das Studio arbeitet aktiv an seinem nächsten Titel, Light No Fire, bei dem viele der in No Man's Sky eingeführten Technologien eine Schlüsselrolle spielen sollen.