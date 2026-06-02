Vox Machina taucht in sein bisher dunkelstes Kapitel ein, wird aber auch einige Überraschungen für seine treuesten Fans bereithalten

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Wie fasst du Monate und Monate eines Tabletop-Rollenspiels auf nur sechs Stunden zusammen? Das ist eine Frage, die sich jeder Critical Role-Fan stellt, bevor er die neue Staffel von The Legend of Vox Machina schaut oder die Serie The Mighty Nein auf Prime Video sieht. Inzwischen konnten wir es jedoch direkt dem Kreativteam der Serie vorlegen. Wir sprachen mit dem gesamten Critical Role-Team in einer Reihe von Interviews mit seinen Mitgliedern, beginnend mit der Hälfte der Besetzung, bestehend aus Marisha Ray, Matt Mercer, Ashley Johnson und Travis Willingham, die Sie unten finden können.

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Die Frage ist nicht so sehr, wie man das, was die Fans bereits wissen, zusammenfasst, sondern eher, wie man sie überrascht. Denn was Vox Machina erwartet, ist ein sehr dunkles Kapitel. Ashley Johnson, die den Gnom-Kleriker Pike Trickfoot spielt, wird einen Großteil dieser Verantwortung mit einer Leistung übernehmen, die hoffentlich alle begeistern wird.

"Die Szenen werden in der Animationsserie anders sein, weil wir einige dieser Emotionen etwas mehr erforschen können als am Tisch, was man in dieser Staffel definitiv sieht, zumindest in Bezug auf Pikes Reise und das, was sie durchmacht."

Dazu fügt ihr Co-Star Travis Willingham, der Pikes unzertrennlichen barbarischen Begleiter Grog Strongjaw spielt, hinzu:

"Ich denke, ein guter Weg ist, es zu sagen: Selbst mit einer etablierten Fangemeinde, die weiß, was im Livestream von Vox Machina passiert ist, ist es unsere Aufgabe, einige Wendungen und Wendungen zu schaffen, damit es neue Dinge gibt, die diese Erwartungen durchbrechen und trotzdem mit einem zufriedenen Biss auf den Apfel kommen, wenn die Saison vorbei ist.

"Wir sind schuldig daran, Cliffhanger zu mögen, also besteht sicher keine Gefahr, dass das passiert, aber wir wollen auf jeden Fall das Endspiel dieser Kampagne vorbereiten, und ich denke, alles wird gut gehen."

Verpassen Sie nicht das Interview mit den Mitgliedern von Critical Role, in dem wir auch über die Zukunft der Animation für das Team spekulieren und ob es noch mehr Vox Machina außerhalb der Serie gibt.