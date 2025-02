Vorsicht vor Spoilern: Assassin's Creed Shadows Exemplare sind in freier Wildbahn unterwegs

HQ

Assassin's Creed Shadows ist nur noch knapp einen Monat von der Veröffentlichung entfernt, und doch haben bereits einige Leute das Spiel in die Hände bekommen, wie Ubisoft selbst bestätigt hat. Das bedeutet natürlich, dass diejenigen, die das Spiel nicht haben, online auf Spoiler achten müssen.

In einem Beitrag in den sozialen Medien teilte der offizielle Assassin's Creed-Account mit, dass ihm bekannt ist, dass Personen vor der Veröffentlichung auf das Spiel zugegriffen haben, und dass die Erfahrung, die von denjenigen mit einem frühen Build geteilt wird, nicht das Endprodukt widerspiegelt.

"Leaks sind bedauerlich und können die Aufregung für die Spieler verringern", heißt es in dem Beitrag. "Wir bitten Sie, anderen das Erlebnis nicht zu verderben. Vielen Dank an unsere Community, die bereits Schritte unternommen hat, um alle vor Spoilern zu schützen."

Vielleicht ist es an der Zeit, das Telefon wegzulegen, wenn Sie glauben, dass Sie Gefahr laufen, verwöhnt zu werden. Die meisten Fans in den Kommentaren des Beitrags waren besorgt über eine weitere Verzögerung, aber es scheint, dass das Veröffentlichungsdatum am 20. März vorerst nicht verschoben wird.