Vorschau-Eindrücke mit Ellie aus The Last of Us: Part II

In Los Angeles haben wir diese Woche erstmals The Last of Us: Part II spielen können und das war eine aufregende Erfahrung. Unser Kollege Sam aus England hat Ellie in zwei Missionen begleitet und mehr über die junge Frau erfahren, die in diesem zweiten Teil mittlerweile 19 Jahre alt ist. Wir lernen in einem Abschnitt ihre Freundin Dina kennen, die eine besondere Rolle in Ellies Leben spielt. Sams Eindrücke findet ihr ab sofort in diesem Artikel und noch einmal gebündelt in unserem Vorschau-Video unten. Ein Video-Interview und Gameplay haben wir ebenfalls für euch am Start, doch weil das Material so frisch aus Amerika kommt, müssen wir uns da erst einmal selbst durcharbeiten. The Last of Us: Part II erscheint am 21. Februar 2020 auf der Playstation 4.

